GR: richieste per silenziatori al momento sotto le aspettative

Keystone-SDA

Quest'anno i cacciatori di diversi cantoni possono sparare con i silenziatori. Lo permette la nuova ordinanza federale sulla caccia. Finora la Polizia cantonale grigionese ha ricevuto 610 richieste, ha dichiarato la stessa a Keystone-ATS.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Sono sorpreso che siano così poche”, ha affermato Tarzisius Caviezel, presidente dell’associazione dei cacciatori grigioni con licenza, interpellato da Keystone-ATS. Si aspettava che circa la metà dei 5’500 cacciatori avessero inoltrato una domanda per l’uso del silenziatore.

Il cilindro metallico fissato all’estremità del fucile diminuisce il rumore del colpo di circa una trentina di decibel e potrà essere impiegato durante la caccia alta, quella allo stambecco e quella speciale. Si tratta di una prima, dato che finora il loro uso per la caccia era vietato.

A chi viene rilasciato il permesso e a chi no

Ma non tutte le 610 richieste inoltrate al Servizio d’armi arrivano da cacciatori, ha specificato la Polizia cantonale grigionese. Chi possiede un’arma e vuole esercitarsi a un poligono di tiro, può anche fare domanda. Sparare con il silenziatore è infatti permesso all’interno degli spazi riservati al tiro.

Prima di poter comprare un silenziatore, i cacciatori devono ricevere l’autorizzazione speciale da parte del Servizio armi della Polizia cantonale. Esclusi sono i minorenni, chi è sotto curatela generale, chi può rappresentare un pericolo per sé stesso o per terzi. Anche a chi ha la fedina penale sporca, in particolare a causa di reati violenti, non viene rilasciata la licenza. Questi punti sono elencati nell’articolo 8 della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni.

Tornando ai cacciatori, mancano poco meno di due mesi all’inizio della stagione. Secondo Caviezel è possibile che le richieste aumentino in questo lasso di tempo. “È quindi ancora troppo presto per trarre conclusioni”, ha detto il presidente.