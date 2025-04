GR: quasi raddoppiati i servizi digitali sulla piattaforma ePortal

Keystone-SDA

Finora sono 25 i servizi digitali a disposizione della popolazione e il settore dell'economia sulla piattaforma ePortal, lanciata il novembre scorso. Il modulo più compilato è quello per prorogare il termine per la dichiarazione delle imposte, usato ben 22'000 volte.

2 minuti

(Keystone-ATS) Sull’ePortal del Canton Grigioni si trovano diversi servizi. Dall’annuncio per l’e-voting alla richiesta di permessi per stranieri, dalla domanda per un sostegno finanziario a una manifestazione di importanza sovraregionale all’iscrizione alla Biblioteca cantonale. Lo scorso novembre erano una dozzina, ora sono 25 i servizi online.

“L’obiettivo a lungo termine consiste nel fare in modo che la popolazione e l’economia possano utilizzare in misura crescente le prestazioni delle autorità da casa, in ufficio o in viaggio senza essere vincolate agli orari di apertura degli sportelli o agli invii postali”, scrive oggi il Dipartimento cantonale delle finanze e dei comuni in un comunicato.

Valutare il potenziale dell’Intelligenza artificiale

L’Amministrazione cantonale segue con molta attenzione lo sviluppo della tecnologia, che è sulla bocca di tutti, ovvero l’intelligenza artificiale (IA). Per individuare dove l’IA possa essere impiegata in modo sensato, i Cantoni Grigioni, San Gallo, Turgovia, Appenzello Esterno, Appenzello Interno e il Principato del Liechtenstein hanno commissionato un’analisi congiunta del potenziale, continua la nota.

I risultati dovranno contribuire a sviluppare ulteriormente i processi amministrativi e a migliorare i servizi a favore della popolazione e dell’economia.