GR: quasi mille veicoli in più sull’A13 a Pentecoste

Keystone-SDA

Durante le festività, circa 3200 veicoli all'ora sono passati dal punto di conteggio sull'autostrada A13 vicino a Bad Ragaz (SG), quasi un migliaio in più rispetto al traffico in un normale giorno feriale. L'infrastruttura della strada nazionale è arrivata al limite.

(Keystone-ATS) Durante il finesettimana appena trascorso la lunga colonna di automobili non ha interessato solo l’autostrada, bensì pure le strade all’interno dei paesi. Lo scorso sabato chi si è messo in viaggio da Maienfeld fino a Coira ci ha impiegato fino a un’ora e mezza rispetto ai consueti 15 minuti. Tuttavia, non è possibile dare priorità agli abitanti dei villaggi, ha spiegato Andreas Pöhl, responsabile della gestione del traffico dell’Ufficio tecnico grigionese, a Keystone-ATS.

Le strade cantonali sono soggette all’ordinanza federale sulle strade di collegamento. Questa stabilisce che le vie stradali sono aperte a tutti i viaggiatori, indipendentemente dal loro luogo di residenza. Sarebbe anche difficile definire un “confine”, dice il responsabile del traffico. Una targa grigionese non sarebbe sufficiente. Per fare un esempio, un residente di Bad Ragaz avrebbe più probabilità di avere un “diritto di passaggio” a Trimmis (GR) rispetto a un residente grigionese di St. Moritz. Questo a causa della vicinanza del suo luogo di residenza.

Misure per il traffico di aggiramento

Per evitare ingorghi sulle strade attraverso i paesi, i sistemi di navigazione consigliano ai viaggiatori di rimanere sull’autostrada. “Altrimenti registreremmo traffico di aggiramento in tutte le località fino a Thusis”, ha continuato Pöhl. Sgravare i villaggi non è importante solo per la popolazione locale, ma pure per i servizi d’emergenza, che devono poter viaggiare senza ostacoli.

Per evitare il traffico di aggiramento l’Ufficio tecnico sta testando diverse misure, fra cui un impianto con un semaforo automatico a Zizers. Secondo una nota odierna, questi provvedimenti mostrano l’effetto auspicato e vengono costantemente adeguati.

Quasi il 40% traffico di transito

I dati raccolti durante l’Ascensione e Pentecoste mostrano che la quota di traffico di transito è inferiore al 40%. Oltre il 60% dei veicoli rimane nel Cantone dei Grigioni. Ciò significa che dei 3200 veicoli all’ora a Bad Ragaz, nemmeno la metà passa attraverso il tunnel del San Bernardino.

Questo schema è ancora più marcato per il viaggio di ritorno, ha scritto l’Ufficio tecnico. Al termine dei giorni festivi, un numero significativamente maggiore di veicoli lascia il cantone in direzione nord sulla A13 a Bad Ragaz rispetto a quelli che entrano da sud al San Bernardino.