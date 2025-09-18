La televisione svizzera per l’Italia

GR: quasi due milioni per la rivitalizzazione della golena Cavril

Il Governo grigionese ha approvato un progetto per la rivitalizzazione della golena Cavril ai piedi del Passo del Maloja in Val Bregaglia. L'obiettivo è di ampliare la zona e di dare più spazio al torrente Orlegna.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Attualmente il corso d’acqua è limitato da opere di protezione contro le piene, dalla strada di accesso alla frazione di Cavril e da una discarica. Con il progetto da 1,89 milioni di franchi verrà di nuovo dato lo spazio necessario all’Orlegna per svilupparsi secondo la propria dinamica, scrive oggi il Governo in un comunicato.

In questo modo verrà migliorato il mosaico di habitat ricchi di specie tipiche delle zone golenali ed ecologicamente pregiati. Ulteriori misure di valorizzazione ecologica valorizzeranno il progetto. I costi verranno finanziati tramite il “naturemade star-Fonds Castasegna” dell’azienda elettrica della città di Zurigo ewz.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR