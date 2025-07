GR: pullman turco fermato per disfunzioni tecniche

Keystone-SDA

La polizia grigionese ha fermato un pullman turistico turco che presentava diversi difetti tecnici ieri a Cazis. Il telaio dell'autobus era arrugginito in diversi punti e uno dei freni non funzionava più. L'autista era diretto a Milano.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il torpedone è stato sottoposto ad un controllo tecnico completo in seguito a varie segnalazioni di altri utenti della strada, ha indicato la polizia cantonale grigionese in una nota odierna. Gli inquirenti hanno constatato che diverse parti arrugginite del mezzo erano state fissate con saldature non a regola d’arte.

I freni della ruota posteriore sinistra non funzionavano più, si legge nella nota. Alcune parti del retro e le luci posteriori erano fissate solo con del nastro adesivo.

Il conducente intendeva percorrere la strada del San Bernardino per raggiungere Milano, dove avrebbe dovuto recuperare dei passeggeri. “La polizia cantonale dei Grigioni ha messo fuori servizio il veicolo a causa delle gravi carenze riscontrate”, si legge nel comunicato.