GR: processo a ex giudice: la seconda giornata

Keystone-SDA

Continua oggi in una sala all’interno della sede del Gran Consiglio a Coira il processo all’ex giudice grigionese accusato di violenza carnale, coazione sessuale e minacce nei confronti di una ex praticante. Oggi tocca a procura e difesa.

2 minuti

(Keystone-ATS) La vittima, oggi 27enne, e l’imputato 49enne ieri sono stati ascoltati per diverse ore dalla corte del Tribunale regionale Plessur. La giovane donna ha raccontato le continue molestie sessuali e verbali, sfociate poi in una presunta violenza carnale nel dicembre del 2021. Eventi che hanno avuto un effetto sulla salute psichica della giovane donna, che non usciva più di casa senza essere accompagnata. Tutt’ora si trova in terapia. L’imputato, che oggi riesce a lavorare solo al 50% come avvocato e prende psicofarmaci, ha fornito un’altra lettura dei fatti. L’uomo ha descritto il rapporto con la giovane giurista come “una via di mezzo fra un flirt e una relazione sentimentale”. Per lui era chiaro dall’inizio che lei voleva le stesse cose, perché c’era consenso da parte sua.

Oggi nessuna sentenza

Dopo aver sentito la vittima e l’accusato, ora toccherà alle parti legali. La procura pubblica, che ha presentato le accuse, illustrerà la richiesta di pena. Per il reato di violazione carnale la pena può arrivare fino a un massimo di cinque anni di detenzione. In seguito, sarà il turno dei legali della vittima e dell’accusato.

La corte del Tribunale regionale Plessur ha detto che la sentenza non verrà emessa oggi.