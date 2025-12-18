GR: prevenzione incendi in piazza di tiro a Coira

Keystone-SDA

L'Ufficio federale dell'armamento (armasuisse) e l'esercito effettuano oggi una bruciatura controllata di residui erbosi nella zona obiettivi Calanda, presso la piazza di tiro Rossboden/Rheinsand a Coira. È l'ottavo intervento di questo tipo dal 2004 e il primo dopo cinque anni, reso possibile dalle condizioni meteorologiche favorevoli.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo indica una nota odierna di armasuisse. La zona obiettivi Calanda è soggetta ad incendi poiché si tratta di un terreno in pendenza esposto a sud, vi è il favonio e vi si effettuano esercitazioni di tiro, viene precisato nel comunicato.

La bruciatura controllata mira a ridurre il rischio di incendi spontanei durante le esercitazioni di tiro, eliminando il materiale facilmente infiammabile. L’operazione si svolge sotto la supervisione di esperti, con il supporto dei pompieri e l’inumidimento preventivo dell’area tramite mezzi aerei.

La gestione attiva del territorio ha portato a una diminuzione costante degli incendi e contribuisce anche alla conservazione di specie vegetali rare presenti nella zona, stando ad armasuisse.