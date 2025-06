GR: premiati tre lavori di maturità sul plurilinguismo

Per la prima volta il Canton Grigioni ha assegnato un riconoscimento a una studentessa e due studenti che nel loro lavoro di maturità si sono occupati di plurilinguismo retico. Il premio fa parte delle 80 misure per promuovere la varietà linguistica cantonale.

2 minuti

(Keystone-ATS) I tre vincitori si sono occupati di diversi temi. Leonie Caplazi di Coira ha sviluppato un testo didattico in italiano per la scuola bilingue Rheinau con sede nel capoluogo retico dal titolo “Italo 360 – Un viaggio nella lingua italiana”.

Secondo il comunicato odierno del Dipartimento dell’educazione, cultura e protezione dell’ambiente, il testo rappresenta un prezioso contributo per la promozione dell’insegnamento bilingue. Ruben Caflisch di Trin ha tradotto nel dialetto di Coira e prodotto in formato audio il primo atto di “L’Avare” di Molière. Infine Manuel Pelican di Lumbrein ha tradotto in romancio il programma di divulgazione storica della RSI “La storia infinita”.

“I lavori premiati testimoniano il grande impegno, la sensibilità linguistica e il profondo interesse per la varietà culturale dei Grigioni”, ha dichiarato con soddisfazione il Consigliere di Stato Jon Domenic Parolini, citato nella nota.

Il riconoscimento fa parte dell’ottantina di misure volte a rafforzare il romancio e l’italiano all’interno e all’esterno del Canton Grigioni. Il concorso si terrà nuovamente nel 2026 ed è rivolto a tutti gli studenti dei licei grigionesi che concluderanno i propri lavori di maturità nella primavera dell’anno prossimo.