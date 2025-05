GR: Pontresina respinge la petizione contro l’Hotel Flaz

Il municipio di Pontresina (GR) ha deciso di respingere la petizione "Rosegplatz" sottoscritta da quasi 2000 persone che chiedevano di bloccare il progetto di costruzione dell'Hotel Flaz. Il progetto fa discutere da oltre una decina d'anni.

(Keystone-ATS) L’intento dei promotori della raccolta firme era quello di preservare l’area lungo la Via Maistra a Pontresina (GR), dove attualmente si trovano una pista da pattinaggio, un campo sportivo e un parco giochi. Secondo i firmatari, con la costruzione dell’albergo lungo 55 metri, largo 16 e alto 17, lo spazio verrebbe rimpicciolito.

Stando a un comunicato del comune di Pontresina, il progetto dell’Hotel Flaz rispetta il desiderio di preservare il Rosegplatz. Non sarà però possibile costruire degli alloggi senza scopo di lucro, come auspicato dai petizionari. Malgrado ciò l’esecutivo vuole esaminare dove sia possibile creare degli appartamenti per i residenti.

Per impedire la costruzione del nuovo albergo con 192 posti letto la petizione secondo i municipali non avrebbe dovuto essere indirizzata al comune, bensì al gruppo di investitori.

Nel 2014 la popolazione di Pontresina ha approvato la pianificazione territoriale con la riqualifica dell’area in zona alberghiera. La licenza edilizia è stata concessa nel 2022.