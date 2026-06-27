GR: pompieri necessitano di assistenza durante intervento per caldo

Keystone-SDA

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Durante lo spegnimento di un incendio questo pomeriggio su un tetto di un'abitazione a Zizers (GR), due vigili del fuoco hanno avuto bisogno per breve tempo di assistenza medica a causa del calore ambientale.

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(Keystone-ATS) Le fiamme sono state rapidamente domate dai corpi dei pompieri di Landquart e Calanda.

Stando a un comunicato della polizia cantonale grigionese, al loro arrivo i vigili del fuoco hanno trovato l’incendio che si stava propagando nella zona di un impianto fotovoltaico. Gli abitanti della casa plurifamiliare erano già riusciti a mettersi in salvo all’inizio del rogo.

I due pompieri sono poi stati assistiti dai soccorritori di Coira. La polizia ha avviato delle indagini per determinare le cause esatte dell’incendio.