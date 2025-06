GR: più sostegno per le nuove direzioni scolastiche

A partire dal nuovo anno scolastico i nuovi direttori e le nuove direttrici delle scuole nei Grigioni verranno accompagnati e sostenuti durante il primo periodo del loro nuovo incarico. Due eventi formativi contribuiranno a creare una rete di conoscenze e ricevere una panoramica sul sistema scolastico retico.

(Keystone-ATS) L’obiettivo del nuovo programma lanciato dall’Ufficio cantonale per la scuola popolare e lo sport (USPS) è quello di sostenere in modo mirato i nuovi direttori delle sedi scolastiche, favorendo un’ambientazione rapida nella loro nuova funzione.

“I direttori (…) e le direttrici (…) provvedono affinché la scuola nel suo insieme funzioni bene: dirigono gli insegnanti, sviluppano ulteriormente la scuola in modo lungimirante e creano un ambiente che consenta agli allievi di apprendere con successo”, ha spiegato la capoufficio Chantal Marti-Müller, citata in un comunicato.

Attualmente si contano 119 direzioni scolastiche nei Grigioni. Per l’evento introduttivo obbligatorio sono state invitate 16 persone da parte dell’USPS, ha dichiarato l’ufficio contattato da Keystone-ATS. Durante gli incontri, rivolti ai neoassunti o a chi rientra nella professione dopo cinque anni di assenza, i partecipanti riceveranno una breve panoramica sulla scuola popolare grigionese, le basi legali e conosceranno le persone di riferimento all’interno dell’USPS. In questo modo viene creata una rete di contatti e viene favorito lo scambio in particolare con l’Ispettorato scolastico e il Servizio psicologico scolastico.