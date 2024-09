GR: perde il controllo della moto, 18enne cade e si ferisce

(Keystone-ATS) Un motociclista di 18 anni è rimasto ferito oggi in un incidente stradale avvenuto in territorio di Rhäzüns (GR), sulla strada che porta al San Bernardino.

Stando a quanto indicato dalla polizia retica il giovane stava procedendo verso Thusis quando nell’affrontare una curva a destra ha perso il controllo del suo mezzo, cadendo sull’asfalto e riportando lesioni poi risultate di media gravità.

I primi soccorsi sono stati prestati da due altri centauri che viaggiavano con lui, poi sono intervenuti i sanitari di un’ambulanza che ha proceduto al ricovero all’ospedale cantonale di Coira. Sono in corso indagini per determinare le cause esatte dell’accaduto, precisano le forze dell’ordine.