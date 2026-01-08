GR: per il WEF, Davos attua severe misure antincendio

In vista del Forum economico mondiale (WEF), il Comune di Davos (GR) punta su misure rigorose per la prevenzione degli incendi. In questo contesto, l'Assicurazione cantonale dei fabbricati svolge un ruolo centrale.

(Keystone-ATS) In previsione dell’imminente inizio della 56esima edizione del WEF di Davos, le autorità locali hanno esaminato 164 richieste di costruzioni temporanee, cambi di destinazione d’uso e pubblicità. Lo ha dichiarato il landamano di Davos, ossia il sindaco, Philipp Wilhelm (PS), a Keystone-ATS. Durante il Forum economico mondiale diversi locali e negozi vengono utilizzati per altri scopi, ad esempio da paesi o aziende partecipanti.

Prima che il Comune possa rilasciare le autorizzazioni, l’Assicurazione dei fabbricati dei Grigioni verifica tutti i progetti di costruzione. Essa è responsabile delle autorizzazioni antincendio e dei controlli periodici di sicurezza antincendio nella città retica. Per ogni richiesta di costruzione viene designata una persona tra i richiedenti responsabile in loco dell’attuazione delle norme.

Queste misure sono state introdotte già prima del tragico incendio di Crans-Montana (VS), ha spiegato Wilhelm.

Il Comune sensibilizza i ristoratori

Durante il WEF, dal 19 al 23 gennaio, i vigili del fuoco di Davos saranno in stato di allerta. Durante il giorno, i pompieri saranno in servizio permanente presso i depositi di Davos Platz e Davos Dorf, ha scritto il Comune in un comunicato odierno. Inoltre, i vigili del fuoco allestiranno una base direttamente presso il centro congressi.

Il Comune di Davos raccomanda inoltre a tutti gli albergatori, i ristoratori e gerenti di bar di adottare misure preparatorie. Secondo la nota, anche i collaboratori temporanei devono essere informati e formati sulle misure antincendio.