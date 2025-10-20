GR: parlamento, trattamento minori da parte polizia fa discutere

Un articolo sulla protezione dei bambini e degli adolescenti nella revisione della Legge sulla polizia ha fatto discutere oggi in Gran Consiglio a Coira. La maggioranza ha stabilito che i minori vanno trattati con particolare attenzione.

2 minuti

(Keystone-ATS) Secondo l’UDC, l’autorità dello Stato di diritto deve essere fatta rispettare. Nei recenti disordini verificatisi a Berna durante una manifestazione numerosi partecipanti erano giovani. Alcuni tredicenni si comportano già quasi come adulti.

Inoltre, i democentristi temono che un articolo che richieda esplicitamente un trattamento particolare nei confronti di bambini e adolescenti possa provocare numerosi procedimenti giudiziari e ostacolare l’operato degli agenti di polizia.

Il PLR ha tuttavia sottolineato che la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura aveva individuato una lacuna nella legge cantonale. L’articolo non avrebbe solo un effetto simbolico. Un trattamento corretto dei bambini e degli adolescenti da parte della polizia potrebbe addirittura contribuire a evitare che questi finiscano “sulla cattiva strada” e alimentare così la loro fiducia nelle autorità, ha affermato il PS. Non si tratta di un articolo a favore di una “polizia troppo permissiva”.

Alla fine, i membri del Gran Consiglio hanno seguito le raccomandazioni del Governo e hanno approvato l’articolo con 87 voti a favore e 25 contrari. In questo modo, i bisogni di protezione dei bambini e degli adolescenti sono ora sanciti nella Legge sulla polizia dei Grigioni. Le nuove norme dovrebbero entrare in vigore a partire dall’inizio del 2026.