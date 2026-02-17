GR: operaio perde falangi di due dita

Un operaio rumeno di 32 anni ha perso alcune falangi di due dita in un incidente sul lavoro a Bever (GR). Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale dei Grigioni, l'incidente è avvenuto mentre puliva un miscelatore per l'intonaco. La Rega ha trasportato l'uomo all'ospedale cantonale di Coira

(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto ieri alle 15.30 sul cantiere di un edificio in costruzione. Mentre stava pulendo l’intonacatrice, la mano destra dell’operaio è finita nella macchina ancora in funzione. I colleghi di lavoro hanno assistito l’uomo fino all’arrivo dei soccorsi.

Le autorità stanno ora chiarendo le circostanze dell’incidente.