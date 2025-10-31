GR: operaio forestale ferito in seguito ad una caduta a Davos

Un operaio forestale 30enne si è ferito nel corso di lavori di abbattimento di alberi a Davos ieri mattina. La Rega ha trasportato il malcapitato all'Ospedale cantonale dei Grigioni a Coira.

(Keystone-ATS) Lo ha indicato la polizia retica in una nota odierna. L’uomo, attorno alle 10:15, stava segando la parte superiore di un albero ad un’altezza di cinque metri. La parte inferiore del tronco sui cui si trovava si è ribaltata, trascinandolo con sé.