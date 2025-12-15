GR: oltre 2’000 parcheggi per far fronte al traffico olimpico

Per i visitatori dei Giochi olimpici di Milano Cortina provenienti dalla Svizzera verranno allestiti oltre 2'000 posteggi a Landquart, Zernez e Müstair (GR). In questo modo il Canton Grigioni intende far fronte a code e congestioni.

2 minuti

(Keystone-ATS) Per gestire il volume di visitatori che in febbraio vorranno raggiungere Livigno per le gare olimpiche di sci freestyle e snowboard, il Canton Grigioni ha calcolato una spesa massima di 5,5 milioni di franchi. Una parte di questi verrà coperta dai ricavi dei biglietti dei parcheggi “park and ride”. Un posteggio a Zernez e Müstair costerà 70 franchi al giorno per veicolo. Per i costi residui, il Governo retico è in trattativa con i partner italiani.

Attraverso la Svizzera passeranno tra i 3’000 e i 4’000 visitatori, scrive oggi il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità in un comunicato. Gran parte di essi raggiungeranno Livigno tramite il Passo del Forno o attraverso il tunnel a una sola corsia Munt La Schera. Per evitare code durante l’alta stagione turistica il Canton Grigioni ha previsto l’allestimento di 2’210 posteggi per automobili a Landquart, Zernez e Müstair. I visitatori verranno poi trasportati tramite bus navetta a pagamento nei luoghi delle gare.

Il piano per gestire il traffico è stato presentato oggi a rappresentanti di politica, comuni, trasporti, turismo e settore alberghiero a Zernez.

Vignetta per il traffico regionale

Il traffico generato dai Giochi olimpici nella vicina Lombardia si sovrapporrà a quello invernale nei Grigioni. Per chi transita sulle strade dell’Engadina e della Val Monastero, senza recarsi ai Giochi olimpici, verrà introdotta una vignetta di transito gratuita, che potrà essere scaricata online. In questo modo i residenti, i turisti e gli artigiani locali avranno un accesso facilitato ai posti di controllo. La vignetta non autorizzerà però il passaggio attraverso il Munt la Schera.

Solo i veicoli olimpici, i frontalieri, i pendolari e gli ospiti delle strutture ricettive di Livigno potranno transitare attraverso la galleria con i propri veicoli, se in possesso di un permesso apposito. Sono però previsti lunghi tempi di attesa.