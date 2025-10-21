GR: oltre 150 richieste al Soccorso d’inverno

Nell'esercizio 2024/2025 Soccorso d'inverno, fondazione che aiuta persone colpite da povertà, ha approvato 154 domande di sostegno nei Grigioni e speso un totale di 184'700 franchi.

(Keystone-ATS) La maggior parte delle richieste, 106, è stata presentata da famiglie o da famiglie monoparentali, si legge in un comunicato odierno. Quarantotto sono arrivate da singoli o coppie senza figli. Oltre ad aiuti finanziari, i richiedenti hanno ricevuto donazioni sotto forma di zaini scolastici, vestiti e letti.

Ventotto domande sono state respinte a causa di documenti mancanti o non presentati in un secondo momento, si evince dal rapporto annuale.

124 buoni per l’acquisto di una bicicletta

In occasione dell’asta delle biciclette di Coira, che si tiene in autunno e in primavera, sono stati riscattati 124 buoni del Soccorso d’inverno dei Grigioni per l’acquisto di una bicicletta. Durante il periodo dell’Avvento 536 persone hanno ricevuto una piccola somma come sorpresa in vista del Natale.

Da quasi novant’anni, più precisamente dal 1936, il Soccorso d’inverno aiuta le persone colpite da povertà in Svizzera con prestazioni finanziarie, impedendo così il ricorso all’assistenza, si legge sul sito della fondazione. Nei Grigioni dal 1995 il Soccorso d’inverno è stato reso autonomo ed è stato trasferito in una fondazione.