GR: nuovo portale dati per l’Amministrazione cantonale

Il Cantone dei Grigioni ha inaugurato oggi un nuovo portale per la pubblicazione di dati pubblici dell'amministrazione. Con la piattaforma, che conserva i cosiddetti Open Government Data (OGD), il Cantone intende promuovere maggior trasparenza sulle attività degli enti pubblici.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo si legge in una nota odierna del Cantone. I dati in questione vengono messi a disposizione per il libero utilizzo. Nei prossimi anni l’offerta verrà costantemente ampliata, indica il comunicato.

Il portale dati (data.gr.ch), si focalizza in particolare su trasparenza e fiducia, innovazione, conservazione efficiente dei dati e semplicità di utilizzo successivo.