GR: nuovo comitato consultivo per urbanistica a Coira

La Città di Coira ha una rinnovata commissione urbanistica per la legislatura 2025-2028. Lo ha indicato oggi il municipio del capoluogo retico, sottolineando che in questo modo viene realizzato un obiettivo fondamentale per lo sviluppo territoriale e la qualità architettonica della città.

1 minuto

(Keystone-ATS) I nuovi membri, Franz Romero, Marion Clauss, Carolin Riede, Kerstin Müller e Charlotte Bofinger, provengono tutti da fuori cantone, Zurigo, Basilea e Egliswil (AG), e sono attivi nei settori dell’architettura, dell’urbanistica, dell’architettura del paesaggio, dell’ingegneria civile e dell’edilizia circolare, si legge in una nota odierna della Città di Coira. Tale scelta è stata fatta “al fine di garantire una visione esterna indipendente ed evitare possibili conflitti di interesse”, precisa il comunicato.

In qualità di organo indipendente, la commissione urbanistica accompagna in particolare lo sviluppo del quartiere di Coira Ovest. Fornisce consulenza al dicastero edilizia, pianificazione e ambiente all’amministrazione su questioni urbanistiche, architettoniche e sociali.