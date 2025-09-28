La televisione svizzera per l’Italia

GR: no a CEO invece del sindaco a St. Moritz

Keystone-SDA

I cittadini di St. Moritz (GR) hanno respinto oggi, con 709 voti contrari e 508 a favore, la proposta di sostituire il sindaco con la figura di un CEO. Approvata invece chiaramente la riduzione del consiglio comunale da 17 a 11 membri.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) L’obiettivo, secondo le autorità comunali, di dotarsi di un direttore generale (o appunto un CEO) era di rispondere alla crescente complessità delle funzioni amministrative e alle aspettative della popolazione per una gestione più moderna ed efficiente.

Con il modello del CEO si voleva separare la guida politico-strategica da quella operativa: un direttore generale si sarebbe occupato di gestire la macchina comunale, eliminando la figura del segretario comunale. Egli sarebbe stato affiancato da una direzione composta dai capi dei vari dipartimenti amministrativi.

“Oggi il municipio si occupa anche di compiti ripetitivi e di microgestione. Ciò distoglie l’attenzione dall’incarico principale, ovvero portare avanti in modo strategico St. Moritz”, aveva dichiarato recentemente il sindaco Christian Jott Jenny ai microfoni di SRF. Con il nuovo modello le questioni strategiche sarebbero rimaste in mano ai politici, mentre l’operatività di tutti i giorni sarebbe stata affidata al CEO.

Nel Comune engadinese di circa 5’000 abitanti l’idea non ha però convinto tutti: durante la fase di consultazione la gran parte delle prese di posizione è stata negativa, si leggeva nel messaggio.

Finora solo il Comune di Cazis (GR) conosce un modello simile. I votanti di Vaz/Obervaz (GR), il Comune che comprende il paese di Lenzerheide, aveva invece bocciato l’anno scorso l’introduzione di un modello direttivo con quasi il 70% di voti contrari.

Il rimpicciolimento del consiglio comunale a St. Moritz, accolto con 894 “sì” e 338 “no”, è stato invece motivato con la difficoltà di trovare candidati sufficienti per il ruolo.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR