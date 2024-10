GR: nessuno candidato sindaco per il comune di Albula/Alvra

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il termine per l’inoltro delle candidature è scaduto alla fine di settembre. Nessuno si è messo a disposizione per guidare il comune di 1300 abitanti nel cuore del Canton Grigioni. Per questo le elezioni sono state rinviate di un mese.

Nell’ultimo anno e mezzo il Comune di Albula/Alvra è diventato famoso in tutto il mondo. Questa regione comprende infatti anche il villaggio di Brienz/Brinzalus, minacciato dalle frane che si staccano dalla montagna soprastante e dall’acqua nel sottosuolo che fa slittare a valle la frazione. All’inizio di luglio di quest’anno il sindaco, Daniel Albertin, aveva annunciato le sue dimissioni anticipate per la fine del 2024. Il 53enne è stato il primo a guidare il comune unico di Albula/Alvra, nato dalla fusione dei sette precedenti.

Il termine per l’inoltro delle candidature è scaduto da alcuni giorni e stando alle informazioni della Fundaziun Medias Rumantschas (FMR) finora non sono state presentate proposte.

Mole di lavoro elevata a causa di Brienz

Il sindaco è rimasto sorpreso, che non si sia trovato una persona interessata fra i quasi 1300 abitanti. Un fattore deterrente potrebbe essere il grado di occupazione che secondo la costituzione comunale oscilla dal 30 al 50%. Albertin ha dichiarato alla FMR, che secondo lui servirebbe circa l’80% per gestire il comune, i progetti e le sfide legati al paese di Brienz.

Senza candidati le elezioni sono state rimandate al 24 novembre 2024.