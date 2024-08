GR: Museo Kirchner progetta ampliamento per nuova collezione

(Keystone-ATS) Il Museo Kirchner di Davos riceve in prestito permanente la prestigiosa collezione privata Ulmberg. Per poter presentare questa collezione d’arte riconosciuta a livello internazionale l’edificio del museo verrà ampliato.

L’intera collezione Ulmberg sarà quindi per la prima volta completamente accessibile al pubblico, ha annunciato oggi il museo. Il prestito permanente comprende 100 opere, tra cui numerosi dipinti di grande formato.

La collezione include opere di artisti strettamente legati a Ernst Ludwig Kirchner e al movimento espressionista, come Max Beckmann, Emil Nolde e Lyonel Feininger. Tuttavia, sono rappresentate anche importanti opere contemporanee e di arte concreta.

Ampliamento inevitabile

Per poter presentare la collezione Ulmberg al pubblico, un ampliamento dell’edificio museale esistente è inevitabile. Il museo, progettato dal duo di architetti Gigon/Guyer e costruito nel 1992, è una “icona architettonica riconosciuta a livello internazionale”, stando alla sua stessa valutazione.

I due architetti hanno elaborato un progetto d’ampliamento che prevede uno spazio espositivo di 167 metri quadrati, due depositi, una sala eventi e un caffè.

L’apertura del nuovo edificio è prevista per il 2028. La Fondazione Ernst Ludwig Kirchner, sponsor privati e il World Economic Forum contribuiranno ai costi di costruzione per un totale di 7 milioni di franchi. Il Comune di Davos richiederà un contributo d’investimento di 4 milioni di franchi. Un eventuale votazione popolare in merito si terrà alla fine di novembre.