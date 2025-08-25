GR: motociclista ferito in un incidente a Churwalden
Un motociclista di 35 anni è rimasto ferito ieri pomeriggio tra Churwalden e Malix, dopo una collisione laterale con un'auto avvenuta mentre stava sorpassando un autopostale. Trasportato in ospedale, la sua vita non è in pericolo, indica la polizia cantonale in una nota, nella quale dice di aver avviato indagini per chiarire la dinamica dell'incidente.
