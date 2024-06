GR: morto in ospedale ciclista gravemente ferito a Sevgein

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Un ciclista 76enne è morto venerdì sera in ospedale a causa delle gravi ferite riportate in una caduta a Sevgein, in Surselva, ha indicato in una nota la Polizia cantonale dei Grigioni.

Giovedì l’uomo era sceso dalla sua bici in una stradina di campagna a causa di un veicolo agricolo in arrivo in senso inverso ed era precipitato in una scarpata.

Nella caduta l’uomo aveva riportato gravi ferite ed era stato rinvenuto privo di sensi. Un elicottero della Rega lo ha trasportato all’Ospedale cantonale di Coira, dove è spirato venerdì sera.