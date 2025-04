GR: misure per evitare congestionamenti sull’A13 durante festività

Keystone-SDA

Durante i giorni festivi primaverili, l'Ufficio tecnico grigionese tenterà di garantire un traffico scorrevole sull'autostrada A13 grazie a misure valide già attuate in passato. Da nord verranno messe in atto da Zizers a Reichenau, da sud invece a partire da Thusis.

(Keystone-ATS) Rispetto agli anni precedenti è possibile che nelle prossime settimane il traffico si distribuisca un po’ meglio, dato che la Pasqua viene festeggiata tardi e in molti comuni retici coincide con le vacanze scolastiche. Una concentrazione più elevata a causa delle vacanze nel Baden-Württemberg, in Germania, potrà essere registrata al termine delle ferie il 27 aprile.

Per evitare il congestionamento in diversi punti lungo la A13, la circolazione verrà regolata tramite semafori o personale presente in loco. “L’obiettivo è ridurre al minimo il traffico di aggiramento dell’autostrada alla strada cantonale, migliorare il flusso del traffico nelle località, garantire il transito senza ostacoli per le organizzazioni di primo intervento e per il trasporto pubblico e proteggere la popolazione locale da immissioni supplementari”, scrive l’Ufficio tecnico in un comunicato odierno.

Quest’ultimo consiglia inoltre di spostarsi possibilmente al di fuori degli orari di punta in giorni quali il 17, 18 e 21 aprile (Pasqua), 28, 29 maggio e 1° giugno (Ascensione), 6, 7 e 9 giugno (Pentecoste).