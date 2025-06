GR: minibus contro muro, quattro feriti

È di quattro feriti il bilancio del violento impatto di un minibus contro un muro, avvenuto oggi verso le 10.45 sulla semiautostrada A13, nei pressi di Rongellen (GR). A bordo del mezzo, proveniente dalla Germania, vi erano sei persone, fra cui quattro bambini.

(Keystone-ATS) Il ferito più grave, specifica in una nota la polizia grigionese, ha riportato lesioni di media entità. Il minibus, guidato da un 47enne, viaggiava da Thusis verso sud quando, in un tratto dove le corsie si riducono da due a una, è uscito di strada sulla destra per motivi ignoti.

Sul posto è intervenuta anche la Rega. A causa delle operazioni di soccorso, la strada è rimasta chiusa per circa due ore e mezza. Dato l’intenso traffico per il week-end di Pentecoste, ciò ha causato ingorghi pure sulle strade secondarie.