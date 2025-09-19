GR: minacce antisemite a un hotel kosher di Davos

Un hotel kosher di Davos (GR), frequentato da ospiti ebrei, ha ricevuto una lettera minatoria con insulti antisemiti, riferimenti al nazismo e minacce di morte. L'incidente, reso pubblico oggi ma avvenuto a fine luglio, è stato confermato da Jonathan Kreutner, segretario generale della Federazione svizzera delle comunità israelite (SIG) all'agenzia Keystone-ATS. La notizia era stata data dalla RSI.

(Keystone-ATS) Kreutner ha sottolineato la gravità dell’episodio: “Una minaccia di morte non è un semplice sproloquio, ha un impatto devastante sui destinatari”. La lettera è stata immediatamente consegnata alla polizia, che sta conducendo accertamenti.

La polizia cantonale non ha rilasciato commenti, poiché il responsabile regionale è al momento assente. “Tali minacce non devono essere mai sottovalutate”, ha ribadito Kreutner, evidenziando il profondo shock e la paura generati dall’episodio.