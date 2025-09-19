La televisione svizzera per l’Italia

GR: minacce antisemite a un hotel kosher di Davos

Un hotel kosher di Davos (GR), frequentato da ospiti ebrei, ha ricevuto una lettera minatoria con insulti antisemiti, riferimenti al nazismo e minacce di morte. L'incidente, reso pubblico oggi ma avvenuto a fine luglio, è stato confermato da Jonathan Kreutner, segretario generale della Federazione svizzera delle comunità israelite (SIG) all'agenzia Keystone-ATS. La notizia era stata data dalla RSI.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Kreutner ha sottolineato la gravità dell’episodio: “Una minaccia di morte non è un semplice sproloquio, ha un impatto devastante sui destinatari”. La lettera è stata immediatamente consegnata alla polizia, che sta conducendo accertamenti.

La polizia cantonale non ha rilasciato commenti, poiché il responsabile regionale è al momento assente. “Tali minacce non devono essere mai sottovalutate”, ha ribadito Kreutner, evidenziando il profondo shock e la paura generati dall’episodio.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR