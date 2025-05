GR: Mesocco alla riconquista del seggio perso in Gran Consiglio?

Il circolo elettorale di Mesocco potrebbe riconquistare lo scranno nel Parlamento retico perso quattro anni fa. Il motivo risiede nello sviluppo demografico, che determina la ripartizione regionale dei 120 seggi. Anche in Governo sono previsti cambiamenti.

(Keystone-ATS) “Stando a cifre provvisorie ci sarà uno spostamento dei seggi tra i circondari elettorali. Sarebbe il circolo di Davos (GR) a perdere un seggio, quello di Mesocco invece potrebbe guadagnarne uno in più”, ha affermato Luzius Stricker, responsabile dati e statistica, ieri ai microfoni della trasmissione radiofonica RSI Grigioni sera. L’Alta Mesolcina potrebbe così tornare ad avere due rappresentanti a Coira, proprio come prima delle elezioni del 2022. La Deputazione grigionitaliana ritornerebbe a quota dieci membri, ovvero uno per la Bregaglia, uno per Brusio, uno per la Calanca, due per Mesocco, due per Poschiavo e tre per Roveredo.

Ma è ancora presto per cantare vittoria. Il censimento definitivo verrà pubblicato solo in autunno. Inoltre c’è un altro circolo che si batte per un posto in più in Gran Consiglio. Secondo Stricker, si tratta di Rhäzüns (GR), con i Comuni di Domat/Ems (GR) e Bonaduz (GR), che conta sette rappresentanti.

“A fare la differenza sono attualmente venti abitanti con nazionalità svizzera, grazie ai quali Mesocco e non il circolo di Rhäzüns guadagnerebbe un seggio”, ha continuato Stricker. Questo secondo le cifre provvisorie, che potrebbero ancora venir smentite da quelle definitive.

Una Verde liberale in Governo?

In vista delle elezioni del giugno 2026 sono previsti cambiamenti anche all’interno del Governo grigionese. Dopo due rielezioni, il Consigliere di Stato Jon Domenic Parolini (Centro) ha raggiunto il limite della sua carica. Il seggio dell’unico rappresentante delle Valli del sud si libera, ma un’altra engadinese ha mostrato interesse. “Per il momento è ancora un po’ troppo presto, però ci sto pensando”, ha dichiarato la granconsigliera dei Verdi liberali nonché sindaca di Pontresina, Nora Saratz Cazin, ai microfoni di Grigioni sera.

Attualmente sono solo due i Cantoni con rappresentanti Verdi liberali in Governo, ovvero Basilea Città e Nidvaldo.