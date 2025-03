GR: meno incidenti mortali nel 2024

Keystone-SDA

Nel 2024 sono calati gli incidenti mortali nei Grigioni: in totale hanno perso la vita 10 persone, il valore più basso dell'ultimo decennio, si legge in un comunicato odierno della Polizia cantonale retica.

(Keystone-ATS) Complessivamente si sono verificati 2445 incidenti, un aumento marginale rispetto all’anno precedente. Se i decessi sono diminuiti, sono però aumentati i feriti gravi: 103, contro gli 85 registrati nel 2023. I feriti totali sono risultati 582.

Nonostante l’aumento dei controlli, c’è stato un incremento degli incidenti avvenuti sotto l’influsso di alcol. Sono invece diminuiti quelli che hanno coinvolto motociclisti, come pure quelli legati a biciclette, e-bike e pedoni.

La velocità eccessiva – sottolinea la polizia – continua a essere un problema ricorrente negli incidenti che si verificano nei Grigioni. Non per forza si tratta di superare il limite, ma anche di non adeguare la propria andatura alle condizioni stradali o di visibilità.