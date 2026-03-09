GR: Maratona engadinese, meno squalifiche per sciolina fluorurata

Keystone-SDA

Il numero di partecipanti alla Maratona engadinese che hanno utilizzato il fluoro contenete PFAS è diminuito, ha dichiarato oggi il direttore della gara a Keystone-ATS. Nessuno degli atleti di punta è stato squalificato, com'era invece successo due anni fa.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Ieri al termine della corsa abbiamo effettuato 100 test, il 5% dei quali è risultato positivo”, ha dichiarato Menduri Kasper, direttore della Maratona di sci di fondo engadinese, a Keystone-ATS. Il numero è inferiore rispetto agli ultimi due anni, da quando è in vigore il divieto delle scioline contenenti sostanze chimiche eterne, i cosiddetti PFAS. “Prima, circa il 10% degli sci testati risultava positivo. Speriamo che negli ultimi anni si sia verificata una certa sensibilizzazione”.

Nel 2024 la vincitrice della Maratona era stata squalificata. Dopo la gara la superficie degli sci di fondo era stata scansionata con uno spettroscopio a infrarossi. Il risultato: positivi alla sciolina fluorurata. Quest’anno nessuno dei primi classificati è stato squalificato. “Ciò dimostra che si può essere molto veloci anche senza fluoro”, ha commentato Kasper.

Prelievi di neve prima e dopo la Maratona

Malgrado l’anno scorso le scioline fossero vietate, i ricercatori dell’Istituto federale di ricerca e prova dei materiali (Empa) avevano rilevato valori “elevati” delle sostanze proibite. Le concentrazioni più alte erano state riscontrate alla partenza a Maloja. Malgrado gli effetti dei PFAS non siano ancora del tutto chiari, gli scienziati erano preoccupati, poiché le sostanze con lo scioglimento della neve finiscono in acqua, dove possono accumularsi negli organismi acquatici e nei pesci.

Quest’anno i test in collaborazione con l’Ufficio grigionese per la natura e l’ambiente sono stati ripetuti. “I prelievi di neve sono stati effettuati sia prima che dopo la gara. In questo modo scopriremo se i PFAS fossero già presenti prima della maratona”, ha spiegato il direttore Menduri Kasper.

Quest’anno non solo chi correva con il fluoro agli sci veniva squalificato, ma pure chi gettava rifiuti. Una procedura che non è stata necessaria. “Le nuove zone di smaltimento sono state utilizzate correttamente e i partecipanti si sono attenuti alle regole”, ha concluso Menduri Kasper.

Alla 56esima edizione della Maratona engadinese, fra Maloja e S-chanf, hanno partecipato 12’765 persone.