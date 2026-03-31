GR: Madrisa Solar produce più energia elettrica del previsto

Keystone-SDA

L'impianto fotovoltaico Madrisa Solar sopra Klosters (GR) in Prettigovia ha prodotto più energia elettrica del previsto nel suo primo inverno. A inizio maggio avrà inizio la seconda tappa della costruzione, ha scritto oggi Repower in un comunicato.

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(Keystone-ATS) L’impianto ha prodotto circa 1,5 gigawattora di energia elettrica nel semestre invernale, da ottobre a marzo, ha comunicato oggi l’azienda energetica. In questo periodo erano in funzione circa 3’600 pannelli solari, pari a circa il 20% dell’impianto complessivo previsto.

L’obiettivo è quello di collegare alla rete circa il 70% dell’impianto entro novembre. La messa in funzione completa è prevista entro la fine del 2027.

Effetto albedo fa aumentare la potenza

L’impianto si trova a circa 2’000 metri sul livello del mare ed è progettato per un’elevata produzione di energia elettrica invernale. Dopo la prima nevicata, la potenza è aumentata di circa il 15% grazie all’effetto albedo, ovvero la capacità di una superficie di riflettere la radiazione solare. Ciò è stato reso possibile dai pannelli solari bifacciali, che producono energia su entrambi i lati.

L’energia elettrica prodotta viene utilizzata dall’azienda elettrica del Canton Zurigo (EKZ) e dagli impianti di risalita di Klosters-Madrisa. In combinazione con gli impianti fotovoltaici delle funivie è stata prodotta più energia di quanta ne servisse per il funzionamento durante la stagione invernale.

Il committente dell’impianto è la società Madrisa Solar SA. Repower, EKZ e il comune di Klosters detengono ciascuno un terzo della società. L’investimento complessivo ammonta a 70 milioni di franchi.

Altri due grandi impianti solari alpini stanno attualmente sorgendo nei Grigioni nell’ambito del Solarexpress della Confederazione: NalpSolar di Axpo e SedrunSolar di Energia Alpina. Entrambi si trovano nel comune di Tujetsch, nella Surselva. Madrisa Solar è stato il primo di questi impianti ad essere collegato alla rete lo scorso settembre nell’ambito del Solarexpress.