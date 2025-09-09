La televisione svizzera per l’Italia

GR: lupo ritrovato morto in Valposchiavo, aperta un’inchiesta

Keystone-SDA

Il primo settembre in Valposchiavo è stata ritrovata la carcassa di un lupo. Secondo un comunicato stampa, l'esemplare presentava una ferita d'arma da fuoco, malgrado nella regione non sia consentito abbattere dei lupi. È stata quindi aperta un'inchiesta penale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) I guardiani della selvaggina cantonali hanno confermato che il lupo rinvenuto è stato ferito mortalmente. La polizia cantonale ha quindi immediatamente avviato un’indagine.

Le autorità hanno portato la carcassa dell’animale, un maschio, al centro di medicina veterinaria dei pesci e degli animali selvatici di Berna per ulteriori accertamenti forensi e biologici. Questi forniranno ulteriori indizi sulla dinamica dei fatti.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR