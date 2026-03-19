GR: lo spirito grigionese protagonista del Sechseläuten 2026

Keystone-SDA

In occasione del Sechseläuten il Canton Grigioni porta a Zurigo uno stile di vita all'insegna del motto "Proprio patgific". Tutte le informazioni sulla festa delle corporazioni di Zurigo, in programma il 20 aprile, saranno consultabili su una nuova app.

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(Keystone-ATS) “Patgific è più di una parola romancia”, ha spiegato stamattina il Consigliere di Stato grigionese Marcus Caduff (Centro) a una conferenza stampa. “Rappresenta uno stile di vita che descrive i grigionesi”. Ovvero un’impostazione della quotidianità caratterizzata da un atteggiamento positivo e sereno. “In occasione del Sechseläuten vogliamo portare a Zurigo questo modo grigionese di rallentare il ritmo della vita e godersela”, ha affermato Caduff.

Il Cantone ospite partecipa alla tradizionale festa delle corporazioni con una delegazione di 300 persone. Alla sfilata dei bambini, prevista per domenica 19 aprile, parteciperanno circa 150 bambini di cinque cori. Presenteranno una canzone composta appositamente per il Sechseläuten dal titolo “Patgific”.

Musica popolare al Lindenhof

La canzone risuonerà anche al Lindenhof, dove i Grigioni presenteranno per quattro giorni le specialità culinarie del Cantone e un programma variegato. Alla festa “Schnulz im Sulz” di sabato 18 aprile, gli appassionati di musica popolare e di après-ski troveranno pane per i loro denti. Inoltre sarà possibile provare l’esperienza di dormire sulla paglia.

Il Cantone ospite porterà anche dei doni a Zurigo. La birra “Piz Böögg” è stata creata appositamente per il Sechseläuten e durante la sfilata verranno distribuite piccole torte di noci.

“Säpp”, l’app del Sechseläuten

Al corteo dei bambini quest’anno parteciperanno anche ragazzi e ragazze provenienti dalla Mongolia. Faranno parte del gruppo “Weltoffenes Zürich” e indosseranno costumi tradizionali. Alla parata parteciperà anche una parte del cast del musical “Billy Elliot”.

Victor Rosser del Comitato centrale delle corporazioni di Zurigo, ha annunciato un’altra novità: per la prima volta, gli ospiti e gli interessati potranno informarsi su tutto ciò che riguarda il Sechseläuten tramite un’app. La “SÄPP” è stata sviluppata da due donne legate alle corporazioni. Sull’applicazione si trovano il programma, i biglietti, un elenco digitale dei fiori e altre informazioni in tempo reale.

Una prima versione dovrebbe essere disponibile entro il 6 aprile.