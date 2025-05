GR: linci uccise per sbaglio, multa per guardiano della selvaggina

Keystone-SDA

Lo scorso novembre durante un'operazione notturna di regolazione dei lupi in Surselva, un guardiano della selvaggina ha abbattuto per errore tre linci. L'uomo è stato ora sanzionato, ha confermato la Procura pubblica a Keystone-ATS.

2 minuti

(Keystone-ATS) La notizia è stata data oggi dal portale online südostschweiz.ch. Il 6 maggio il ministero pubblico ha emesso un decreto d’accusa contro il guardiano della selvaggina. L’uomo ha violato la Legge federale sulla caccia, dato che sparando agli animali – due cuccioli e un maschio adulto – ha ucciso per negligenza esemplari di una specie protetta. Il guardiano non si è avvicinato sufficientemente agli animali per identificarli con più chiarezza prima di sparare.

Al guardiano della selvaggina, che si era autodenunciato appena si è reso conto dell’errore, sarà inflitta una multa a quattro cifre. L’uomo ha accettato la sanzione, ha indicato il ministero pubblico.

“Ha imparato dall’incidente”

Il capo dell’Ufficio per la caccia e la pesca grigionese, Adrian Arquint, aveva espresso rammarico per l’accaduto e oltre alle indagini interne aveva annunciato l’esclusione temporanea del collaboratore dal programma di regolazione dei lupi in corso in quel momento. Non era stato sollevato da altri incarichi.

“Ha imparato dall’incidente e, a nostro avviso, non c’è motivo di escluderlo dal compito di regolazione di quest’anno”, ha dichiarato oggi Arquint interpellato da Keystone-ATS. Alla domanda se dopo l’incidente siano stati presi provvedimenti interni, il capoufficio ha risposto che è stata fatta una verifica sulla dotazione delle tecnologie a attrezzature più recenti a disposizione del personale per svolgere le operazioni notturne. “Ci concentreremo anche sulla comunicazione interna, sull’organizzazione degli interventi di notte e sulla formazione dei dipendenti”, ha continuato Arquint, aggiungendo che la regolazione preventiva del lupo è un compito nuovo che di solito viene svolto di notte in condizioni difficili.