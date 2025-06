GR: le famiglie grigionesi pagheranno meno imposte

Il Cantone dei Grigioni vuole ridurre l'onere fiscale per le famiglie e le coppie con doppio reddito. Il Governo retico propone fra le altre cose di aumentare le deduzioni per il doppio reddito e quelle per i costi di custodia di figli da parte di terzi.

2 minuti

(Keystone-ATS) L’esecutivo cantonale ha annunciato oggi in un comunicato di voler aumentare il limite di esenzione per l’aliquota cantonale dell’imposta sul reddito delle persone che esercitano un’attività lucrativa. Lo sgravio fiscale è previsto nella revisione parziale della legge cantonale sulle imposte, formulata in una mozione del granconsigliere liberale Oliver Hohl risalente al 2022.

La revisione della legge fiscale è il secondo passo per attuare l’incarico. Per rendere i Grigioni un Cantone attraente per famiglie e i coniugi con doppio reddito, il Governo propone al Gran Consiglio di aumentare la deduzione massima per le spese di custodia dei bambini da parte di terzi da 10’000 a 25’000 franchi.

Un modello in Svizzera

Anche la deduzione per doppio reddito passerà da 500 a 2’000 franchi e le deduzioni per i figli saranno notevolmente aumentate. In questo modo il Governo mira a diventare un modello in Svizzera.

Inoltre, le persone che esercitano un’attività lucrativa beneficeranno di un aumento del limite di esenzione per l’imposta sul reddito di 500 franchi a 16’000.

La revisione parziale della legge cantonale sulle imposte comporterà sgravi fiscali pari a 21 milioni di franchi per quanto riguarda le imposte cantonali, 20 milioni per quelle comunali e due milioni per le imposte di culto.

Rendere i Grigioni attraenti per le famiglie

Nella sessione di dicembre 2023, il Parlamento aveva già deciso di ridurre, come primo passo, l’aliquota d’imposta sul reddito, sulla sostanza e alla fonte dal 100% al 95%. Questa riduzione avrà un impatto sul bilancio cantonale di quest’anno con un calo delle entrate pari a 32 milioni di franchi.

Il Cantone si farà carico di oltre due terzi dello sgravio fiscale totale di 75 milioni di franchi all’anno derivante da entrambe le fasi della revisione. Il Parlamento discuterà il disegno di legge in agosto e le modifiche entreranno in vigore all’inizio del 2026.

Il Governo auspica che la revisione fiscale aumenti l’attrattiva del Cantone per le famiglie e i lavoratori sia a livello nazionale che internazionale.