GR: lavori di sgombero in Mesolcina sono in pieno svolgimento

Keystone-SDA

3 minuti

(Keystone-ATS) Il governo retico ha fornito oggi informazioni sui lavori in corso in Mesolcina. Finora sono stati segnalati 220 edifici danneggiati all’Assicurazione fabbricati dei Grigioni. Si prevede che i danni nel Moesano si aggirino tra gli 8 e i 15 milioni di franchi.

I due consiglieri di Stato Marcus Caduff (Centro) e Peter Peyer (PS) hanno visitato i luoghi colpiti dal maltempo per farsi un’idea della situazione, ha annunciato oggi il governo grigionese durante l’incontro mensile con i media a Coira.

Numerosi enti cantonali sono coinvolti nei lavori di sgombero e ricostruzione in corso. L’autostrada A13 e la strada cantonale fino a Mesocco potrebbero tornare parzialmente percorribili entro il 5 luglio, è stato precisato. Rimane invece chiuso il tratto tra Mesocco e Grono.

La sera del 21 giugno

La sera del 21 giugno scorso, una forte tempesta ha causato inondazioni e frane nella valle meridionale dei Grigioni. L’autostrada A13 è stata spazzata via dal fiume Moesa su una lunghezza di 200 metri. Una frana di fango e detriti ha colpito la località di Sorte, nel comune di Lostallo, distruggendo tre case, strade e altre infrastrutture.

Due persone hanno perso la vita e una è ancora data per dispersa. Le ricerche di quest’ultima continueranno fino a nuovo ordine, ha dichiarato Peyer. All’indomani della catastrofe una persona era stata estratta viva dalle macerie.

Crepa di Mesocco

Il Governo ha inoltre informato in merito alla situazione della fessura nel terreno lunga 120 metri nelle vicinanze del raccordo autostradale di Mesocco sud. Al momento non vi sono ancora informazioni definitive in merito a possibili conseguenze. La crepa viene studiata e sorvegliata da esperti esterni.

Oltre alla Mesolcina, dove “è importante che tutte le persone colpite ricevano il sostegno adeguato”, il governo retico ha inoltre espresso solidarietà e vicinanza ai comuni colpiti in Ticino e Vallese dai violentissimi temporali del fine settimana.

Indennità per lavoro ridotto

Per le imprese colpite dal maltempo è a disposizione lo strumento delle indennità per lavoro ridotto. Anche perdite di lavoro dovute a danni provocati dalla natura, come la frana a Sorte, o provvedimenti disposti dalle autorità, quali chiusure di strade, danno diritto, a determinate condizioni, all’ottenimento di indennità per lavoro ridotto, è stato spiegato. Tutte le informazioni importanti sono disponibili sul sito web dell’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro (UCIAML). Fino a lunedì 1° luglio 2024 l’UCIAML ha registrato 18 preavvisi. Sei sono stati autorizzati.

Anche l’agricoltura è stata colpita dal maltempo in Mesolcina. L’Ufficio per l’agricoltura e la geoinformazione (UAG) ha informato per iscritto i contadini della regione. Nell’anno di contribuzione 2024 non vi saranno riduzioni dei pagamenti diretti o rifiuti di sussidi per quanto riguarda le superfici colpite dal maltempo. I danni alla superficie agricola utile, alle colture o alle infrastrutture devono essere notificate alla Cassa per i danni di natura, è stato infine precisato.