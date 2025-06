GR: la popolazione grigionese sta meglio di quella svizzera

Keystone-SDA

Il 94,9% della popolazione retica valuta la propria qualità di vita da buona a molto buona. È uno dei dati dell'indagine sulla salute in Svizzera 2022 pubblicata oggi. Anche la salute mentale è nettamente migliore rispetto alla media svizzera.

(Keystone-ATS) L’analisi dell’Osservatorio della Salute Obsan del 2022 è un buon attestato per il Canton Grigioni come luogo in cui vivere: il benessere della popolazione è significativamente più elevato rispetto a quello del resto della Svizzera. I grigionesi sono anche meno depressi e dormono meglio.

Le sensazioni di solitudine risultano meno diffuse nei Grigioni (37,4%) rispetto alla media svizzera (42,3%). La percentuale di persone con pensieri suicidi è del 4,9%, contro l’8,4% della media nazionale. Il tasso cantonale di suicidi ammonta a 22,8 casi ogni 100’000 abitanti; si tratta di uno dei tassi più bassi nel confronto trasversale tra i Cantoni.

Per il sondaggio, commissionato dal Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità assieme all’Ufficio dell’igiene pubblica, sono state intervistate 1026 persone, di cui 533 donne e 493 uomini. 868 persone erano di nazionalità svizzera, 158 di origine straniera. L’indagine viene svolta ogni cinque anni in tutta la Svizzera.

Più incidenti, ma meno visite in ospedale

L’80,7% della popolazione grigionese ha dichiarato di essere fisicamente attiva. La media svizzera si attesta al 76%. Malgrado ciò gli abitanti dei Grigioni hanno anche avuto più incidenti. Poco meno di un quarto di loro ha subito un infortunio nel 2022.

I grigionesi si sono dimostrati un po’ più restii a ricorrere alle strutture sanitarie rispetto alla popolazione svizzera nel suo complesso. La popolazione grigionese è stata anche leggermente più cauta quando si è trattato di ricorrere a cure ospedaliere in regime di ricovero. I premi per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie erano inferiori di quasi 600 franchi rispetto alla media nazionale.