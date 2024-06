GR: la mostra “Tesori grigionesi in viaggio” fa tappa a Brusio

(Keystone-ATS) Da maggio a ottobre, un “museo mobile” viaggia attraverso le regioni grigionesi. Allestita in occasione dei festeggiamenti dei 500 anni del Libero Stato delle Tre Leghe, la mostra itinerante, che fa tappa a Brusio, si trasforma in una sorta di “cassa del tesoro”.

Intitolata “Tesori grigionesi in viaggio”, presenta fatti e informazioni incentrati sulla storia e sulla cultura del Cantone dei Grigioni e dei suoi abitanti, dai beni culturali famosi ai tesori personali raccolti in prestito sul posto. In questo modo, il mini-museo diventa un’opera d’arte completa che muta di stazione in stazione e si sviluppa in una “bacheca a sorpresa” in viaggio a caccia di tesori, si legge nella scheda di presentazione del progetto.

L’esposizione conduce i visitatori in un viaggio attraverso la storia e la cultura variegata del Libero Stato delle Tre Leghe dei Grigioni, la cui costituzione nel 1524 diede forma al territorio e alla popolazione che al giorno d’oggi formano praticamente il Cantone dei Grigioni.

La Carta del 1524

Fra i numerosi oggetti in esposizione è possibile ammirare un facsimile della Carta della Lega del 23 settembre 1524, il documento con cui i comuni giurisdizionali e i signori delle “Tre Leghe” siglarono per la prima volta la loro aggregazione. L’atto storico è presentato anche nelle tre lingue grigionesi moderne. Una mappa e una cronologia permettono di vivere la storia dello Stato delle Tre Leghe in modo multidimensionale, si legge ancora nel testo di presentazione.

In occasione dell’apertura ufficiale odierna a Brusio, la storica valtellinese Saveria Masa terrà una conferenza in Casa Besta dal titolo “Tre Leghe 1524. La forza dell’unione”.

In viaggio per sei mesi

Il tour è iniziato nel mese di maggio in Val Surselva, a Ilanz prima e quindi a Disentis. Fra i mesi di giugno e di agosto il “container”, colmo di pillole di storia e di cultura grigionese, sarà presente in Valposchiavo a Brusio, in Mesolcina a Roveredo, nel Valle del Reno Posteriore a Andeer, in Engadina a Moritz e a Scuol, a Davos e quindi a Coira. Nei mesi di settembre e ottobre farà tappa a Lenz/Lansch, a Maienfeld e a Grüsch.