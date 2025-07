GR: la cabinovia a San Bernardino viaggia anche in estate

Keystone-SDA

Per la prima volta la cabinovia Fracch-Confin nel comprensorio di San Bernardino (GR) sarà aperta giornalmente anche d'estate, dal 27 luglio al 17 agosto. Il portavoce della San Bernardino Swiss Alps, Niccolò Meroni, lo definisce un grande traguardo.

2 minuti

(Keystone-ATS) Le prime cabine partiranno dal villaggio a 1’600 metri di quota alle 9 del mattino. L’ultima corsa è prevista alle 16.30. Un’estensione importante rispetto all’anno scorso, quando gli impianti sono stati azionati solo durante alcuni fine settimana. “La risposta del pubblico è stata buona, per questo ora procediamo con un ampliamento dell’offerta”, ha spiegato Niccolò Meroni, interpellato da Keystone-ATS.

Fino all’arrivo della San Bernardino Swiss Alps (SBSA) nel 2023 l’impianto era stato usato quasi esclusivamente durante l’inverno. “Solo una decina di anni fa con la cabinovia erano stati fatti dei piccoli tentativi durante l’estate”, ha continuato il portavoce. Con questo passo la destinazione vuole affermarsi anche durante la stagione estiva.

Una crescita graduale

Gli impianti trasporteranno i turisti e le persone del posto durante tre settimane. Ma vale la pena mettere in moto tutto per poco più di 20 giorni? “È troppo presto per pensare di aprire tutta l’estate. Dobbiamo crescere in maniera graduale e sostenibile, con l’aumento dei posti letto e servizi nel villaggio”, ha spiegato Meroni, aggiungendo che oggi non si può confrontare San Bernardino con altre destinazioni grigionesi affermate, come ad esempio Laax (GR) o Lenzerheide (GR). “Stiamo crescendo e il rapporto domanda e offerta si sta alzando rapidamente”.

Paragonando i dati dei pernottamenti l’aumento è evidente. Nei primi cinque mesi del 2023 la regione San Bernardino Mesolcina Calanca registrava 8’240 pernottamenti, l’anno seguente erano 9’520 e quest’anno a fine maggio erano 13’427.

L’apertura estiva comporterà anche un aumento del personale impegnato sia agli impianti che nell’ambito della ristorazione e della ricettività. “Rispetto allo scorso anno abbiamo un incremento del 10% per un totale di 40 persone coinvolte nel periodo estivo tra personale fisso e stagionale”, ha dichiarato Meroni.

Anche a livello infrastrutturale sono previste delle modifiche. L’area interna della Capanna Confin, pensata per gruppi e scuole, è in fase di ristrutturazione. I lavori dovrebbero essere completati entro il prossimo inverno.