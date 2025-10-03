GR: l’evacuazione di Brienz durerà ancora diversi mesi

Keystone-SDA

Gli abitanti del villaggio di Brienz/Brinzauls (GR), minacciato da una frana, rimarranno evacuati ancora per diversi mesi, quindi anche durante l'inverno. Secondo le autorità, nelle prossime settimane bisogna essere preparati ad ogni evenienza.

(Keystone-ATS) Forti precipitazioni o frane possono accelerare rapidamente gli 1,2 milioni di metri cubi di materiale roccioso instabile, che a loro volta potrebbero distruggere il villaggio, si legge nel bollettino odierno del Comune di Albula/Alvra. Al momento non vi sono indicazioni di una stabilizzazione della situazione nei prossimi mesi.

Gli abitanti di Brienz sono sfollati già dal novembre 2024. Hanno potuto accedere alle loro abitazioni durante finestre temporali prestabilite. Ciò rimane possibile anche attualmente, ha precisato il Comune.