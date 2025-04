GR: investitori passano la mano, chiude casinò St. Moritz

Il banco vince sempre, ma non a St. Moritz (GR): il casinò della località engadinese ha infatti chiuso oggi i battenti. Il motivo? L'azionista di riferimento si è ritirato, comunica la Commissione federale delle case da gioco (CFCG).

(Keystone-ATS) La CFCG, si legge in una nota, è stata informata del fatto che l’azionista principale, per ragioni economiche, non investirà più ulteriori mezzi finanziari. L’attività del casinò è pertanto cessata.

Le condizioni legali per il rilascio della concessione – tra cui mezzi propri sufficienti – devono essere soddisfatte per tutta la durata della stessa, viene ricordato nel comunicato. Se ciò non è più garantito, la CFCG è tenuta a revocarla. L’organo ha quindi avviato la relativa procedura.

Prima di pronunciarsi definitivamente sulla revoca della concessione, la CFCG garantirà alla Casino St. Moritz SA il diritto di essere sentita. Il futuro dell’attività di un casinò nella zona dei Grigioni meridionale sarà oggetto di un’analisi: la commissione sottoporrà al Consiglio federale raccomandazioni appropriate a tempo debito, si puntualizza nella nota odierna.