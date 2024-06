GR: intemperie, tre dispersi in Mesolcina, ritrovata donna

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Tre persone sono ancora disperse in Mesolcina dopo i violenti temporali abbattutisi sulla regione nelle scorse ore. Una donna è stata ritrovata in vita sotto le macerie.

È stata trasportata all’ospedale Civico di Lugano, ha spiegato il comandante William Kloter della polizia cantonale in una conferenza stampa tenutasi a Roveredo e trasmessa in diretta dalla RSI.

Ad essere particolarmente colpita è la zona di Lostallo e tutte le sue frazioni. Le forti precipitazioni, sommate a frane e smottamenti, hanno provocato inondazioni e allagamenti. I fiumi hanno rotto gli argini e diverse strade sono state sommerse.

Un cono di detriti ha distrutto tre case nella frazione di Sorte ed è possibile che i dispersi si trovino sotto le macerie. I soccorritori sono all’opera, anche con l’ausilio di elicotteri e droni per cercare di localizzarli. A Lostallo durante la notte è stata aperta la palestra per accogliere gli sfollati.

Un tratto della A13 è crollato nel fiume sottostante. Sono circa 200 metri di carreggiata, ha precisato Marco Fioroni dell’Ufficio federale delle strade (USTRA). Per ora non è però possibile avvicinarsi al manufatto a causa del livello troppo alto delle acque.

Non solo la A13, ma anche la strada cantonale è interrotta in diversi punti. Mesocco e Soazza non sono raggiungibili da sud e per ora fino a Lostallo circolano in autostrada solo i mezzi di soccorso. Anche diverse strade comunali sono coperte da detriti. Non si sa al momento quando la situazione potrà essere ripristinata, i tempi rischiano di essere lunghi.

In conferenza stampa è intervenuto anche il sindaco di Lostallo, Nicola Giudicetti. “La speranza è l’ultima a morire”, ha affermato evocando i dispersi. Egli ha poi tracciato un bilancio della situazione nel suo comune, tra acqua, fango e detriti un po’ ovunque, case distrutte, così come l’impianto di depurazione dell’Alta Mesolcina. Escavatori sono già all’opera, ha aggiunto.

Kloter ha infine affermato che una pattuglia della polizia cantonale ha perso un veicolo ieri sera. I poliziotti si sono messi in pericolo nel tentativo di cercare persone o animali in difficoltà. Hanno potuto mettersi in salvo grazie alla pronta reazione dei loro colleghi e hanno visto il loro mezzo travolto dalla piena.