GR: incidente con aliante a Parpan, 66enne ferito

Un 66enne è rimasto ferito ieri pomeriggio in seguito a un incidente avuto con un aliante durante la fase di atterraggio a Parpan (GR). L'uomo è stato elitrasportato dalla Rega in ospedale, ha comunicato oggi la polizia cantonale grigionese. Non si conosce l'entità delle lesioni subite dal 66enne.

(Keystone-ATS) Secondo le prime informazioni, al momento dell’atterraggio, poco prima delle 15.00, l’aliante si è ribaltato, indica la nota. I passanti hanno prestato i primi soccorsi, i pompieri hanno poi recuperato l’uomo dall’abitacolo. Le cause esatte dell’incidente sono ora oggetto di indagine.