GR: incendio in casa a St. Moritz, evacuati una decina di persone

Keystone-SDA

Un incendio è divampato ieri mattina in una casa plurifamiliare a St. Moritz (GR). L'edificio è stato evacuato temporaneamente e una persona è stata portata in ospedale per accertamenti, indica oggi la polizia cantonale dei Grigioni in un comunicato.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’allarme è scattato poco dopo le 11:00. Giunti sul posto, i pompieri sono riusciti a domare le fiamme in breve tempo, precisa la nota. Una decina di persone hanno dovuto abbandonare l’immobile in Via Somplaz per circa un’ora e mezza. I soccorsi hanno trasportato una persona all’ospedale di Samedan per accertamenti.