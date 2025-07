GR: in contromano per tre chilometri, fermata 71enne a Zillis

Keystone-SDA

Stamattina una donna ha viaggiato per circa tre chilometri sulla corsia di contromano sull'autostrada A13 a Zillis (GR). La Polizia cantonale grigionese l'ha fermata e le ha ritirato la patente.

1 minuto

(Keystone-ATS) Poco prima delle 10.00 di stamane alcuni utenti della strada hanno segnalato alle forze dell’ordine la guida in contromano di una vettura sulla carreggiata nord dell’A13.

Una pattuglia della polizia in moto stava viaggiando sullo stesso tratto e ha fermato la donna italiana. La 71enne ha imboccato la corsia sbagliata all’altezza di Wägerhaus, vicino alla barriera centrale che separa le due corsie. Il viaggio in contromano è durato per circa tre chilometri.

La polizia ha ritirato immediatamente la patente di guida della signora, che è stata denunciata alla Procura pubblica grigionese.