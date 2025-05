GR: il vescovo di Coira ripone grandi speranze in Papa Leone XIV

Keystone-SDA

Pace, fraternità, riconciliazione e dialogo determineranno la linea del neoeletto Papa Leone XIV. Ne è convinto il vescovo di Coira. Joseph Maria Bonnemain lo ha descritto a Keystone-ATS come una persona "tranquilla e riflessiva".

(Keystone-ATS) Il vescovo della diocesi di Coira esprime felicità per il nuovo Papa Leone XIV. “È un missionario, uno che vuole annunciare la gioia e l’amore del Vangelo. E se abbiamo un Papa così, possiamo dirci felici”, ha detto a Keystone-ATS il vescovo, che ha conosciuto personalmente Robert Francis Prevost. “È un uomo che agisce e parla in modo tranquillo, è riservato e riflessivo. Forse non parla e reagisce immediatamente, ma è lucido, rilassato e con una grande esperienza. Questo crea calma e pace”, ha continuato Bonnemain.

La stessa linea di Francesco, ma uno stile diverso

La linea tracciata negli ultimi anni da Papa Francesco continuerà anche con il nuovo pontefice, ma seguirà uno stile diverso, secondo Bonnemain. “Forse non necessariamente con segni eclatanti e sensazionali, ma scegliendo in modo ponderato ed equilibrato le strade che portano alla cura di questi abusi”.

Il vescovo di Coira si riferisce alla crisi degli abusi e alla polarizzazione all’interno della Chiesa cattolica. Temi prioritari per il pontefice, che cercherà di affrontare con la mediazione e la costruzione di ponti.

Malgrado lo statunitense abbia criticato l’amministrazione Usa, Bonnemain non vede il nuovo Papa come un avversario di Trump. “È una persona che sta cercando di correggere un po’ lo sviluppo problematico negli Stati Uniti”, ha concluso il vescovo di origini catalane.