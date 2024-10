GR: il processo sulla frana del Pizzo Cengalo slitta al 2025

(Keystone-ATS) Il dibattimento per la tragedia del Pizzo Cengalo, per il quale sono accusate cinque persone di omicidio colposo plurimo, avrà luogo l’anno prossimo. La notizia è stata pubblicata oggi sul sito del Tribunale regionale di Maloja.

Il processo era previsto per il quarto trimestre del 2024, dunque a breve. “A causa di varie circostanze, il processo avrà luogo nel 2025”, si legge oggi pomeriggio sulla pagina del sito del Tribunale regionale di Maloja. Al momento non vengono date ulteriori informazioni, ha detto la corte a Keystone-ATS.

I tempi dunque si allungano sulla tragedia che risale al 2017, quando morirono otto escursionisti di nazionalità svizzera, austriaca e tedesca travolti da oltre tre milioni di metri cubi di roccia. La corte con sede a St. Moritz dovrà stabilire se nei giorni e nelle settimane precedenti la frana, gli imputati abbiano valutato in modo errato la situazione di pericolo, non chiudendo in anticipo i sentieri della Val Bondasca.