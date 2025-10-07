GR: il landamano di Davos si ritira dal Gran Consiglio

Dopo l'esaurimento dell'anno scorso il landamano di Davos Philipp Wilhelm (PS) ha deciso di ritirarsi dalla sua carica di granconsigliere alla fine della sessione di ottobre.

(Keystone-ATS) “Voglio potermi concentrare sulla carica di landamano, sulla mia salute e sulla mia famiglia. Per questo ho deciso di dimettermi dalla carica di deputato”, ha dichiarato ieri Philipp Wilhelm ai microfoni della Radiotelevisione romancia RTR.

Lo scorso dicembre l’allora 36enne aveva comunicato apertamente di soffrire di depressione da esaurimento. Per alcuni mesi si era ritirato temporaneamente dal suo incarico per seguire un trattamento in una clinica specializzata. Da quest’estate ha ripreso il suo lavoro al 100%.

Decisione difficile, ma soddisfatto dei traguardi raggiunti

“Arrivati a un certo punto ci si chiede come si vogliono impiegare le proprie energie e risorse”, ha continuato il landamano, ammettendo che non è stato facile prendere la decisione di lasciare il Gran Consiglio. “Ciò che mi rende più felice è che abbiamo potuto contribuire in qualche modo al progresso all’interno del cantone. Ad esempio con il nuovo sistema elettorale e soprattutto abbiamo dato l’impulso per il Piano d’Azione Green Deal, che prevede investimenti importanti nelle tecnologie favorevoli all’ambiente”, ha raccontato Wilhelm. Nel 2019 è stato il primo firmatario della mozione che ha portato alla creazione di un al catalogo di misure, di finanziamenti e nuove basi legali volte alla protezione del clima.

Philipp Wilhlem oltre a granconsigliere è stato anche presidente del PS grigionese per quattro anni, dal 2016 al 2020. A sorpresa nel 2020, l’allora 32enne è stato eletto al ballottaggio. L’anno scorso la sua carica è stata riconfermata per la legislatura 2025-2028. Il 78% degli elettori della seconda città grigionese hanno votato per il socialista.