GR: il Centro punta sulla sindaca di Scuol per il Governo

Keystone-SDA

Il Centro propone Aita Zanetti, sindaca di Scuol e contadina, per mantenere il terzo seggio nel Governo retico. Assieme alla 55enne si ripresentano i Consiglieri di Stato in carica Marcus Caduff e Carmelia Maissen.

(Keystone-ATS) Una donna competente con esperienza legislativa ed esecutiva, con un carattere aperto e capace di sviluppare soluzioni sostenibili. Con queste parole il Centro descrive Aita Zanetti di Sent. Madre di quattro figli conduce assieme al marito un’azienda agricola. Dal 2018 la 55enne è parte del Gran Consiglio. Nel 2021 è stata eletta presidente del Parlamento grigionese. Due anni dopo ha conquistato la poltrona di sindaca di Scuol in Bassa Engadina, il comune con la superficie più estesa della Svizzera. Inoltre ha contribuito alla fusione del PBD nel nuovo partito cantonale del Centro. “Sono equipaggiata al meglio per affrontare questa nuova sfida”, ha ammesso Aita Zanetti stamattina in una conferenza stampa a Coira.

“Con questa raccomandazione elettorale presentiamo una squadra forte che unisce esperienza, volontà di cambiamento e radicamento regionale”, ha affermato il presidente de Il Centro Grigioni, Kevin Brunold. Con un ticket a tre il partito vuole contribuire alla continuità e mantenere un equilibrio nell’interesse della popolazione dei Grigioni. E vuole difendere i tre seggi del Centro. A fine 2026 il Consigliere di Stato Jon Domenic Parolini, pure lui di Scuol, terminerà il suo mandato. Il suo posto è quello più ambito, anche da altri partiti.

Il Centro presenterà la sua raccomandazione di voto all’assemblea di nomina, che si terrà il 23 gennaio 2026. Il rinnovo del Governo e del Gran Consiglio avranno luogo il 14 giugno.